ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」は２６日、優勝戦が行われた。杉山正樹（４６＝愛知）は５コースからコンマ１０のスタート。３号艇の白井英治がコンマ０２、２号艇の石渡鉄兵と４号艇の菊地孝平がコンマ０３の踏み込みでバックでは４番手追走となった。「行き切るのがすごい。スタートは放りました」とスタートでは後手に回る形となった。ただ、２Ｍで最内を差して２番手に浮上。２着で