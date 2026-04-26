「習性がかわいすぎて……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、三重県・鳥羽水族館で飼育されているラッコの魅力を語った――。野田クリスタル○「足だけ陸に乗せて寝るんですよ」「そういうのがかわいい」16日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)では、ラッコの話題に。以前から、同水族館のラッコの大ファンを明かしている野田は、水槽のライブ生配信