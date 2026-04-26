韓国の男性ユニット「東方神起」が２６日、神奈川・日産スタジアムで日本デビュー２０周年を締めくくる２ｄａｙｓ公演を開催。前日２５日と合わせて２日間で１３万人を動員した。２００５年４月２７日に日本デビューした東方神起にとって、この日が日本デビュー２０周年イヤーのラスト。日産スタジアムに立つのは３度目で、海外アーティストとして自身が持つ最多記録を更新。他にも東京ドーム公演数３３回、全国ドーム公演数９