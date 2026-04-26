第１８７回鴨川をどり（５月５〜２２日、京都・先斗町歌舞練場）を前に、先斗町の舞妓が２６日、京都市左京区の三千院、寂光院を訪れた。鴨川をどりの第二部に「春霞洛外めぐり」があり、「鴨川学園」の課外授業として参拝。芸妓（げいこ）の豆千佳さんは「芸舞妓さんが、日頃から（長唄、清元、お囃子、踊り、お茶と）お稽古させて頂いておりまして、今日はその披露させて頂く「鴨川をどり」の課外授業の一環で、洛外めぐ