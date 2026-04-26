ちょっと借りただけ…？ お金に困ってたの!?聞きたいことはいろいろあるものの、あまりの豹変ぶりにこの日はいったん引くことに…。でも、もうすぐ2人目も生まれるのに有耶無耶にはできません。後日問い詰めると、驚きの言い訳をしてきたのです…！>>【まんが】再婚相手はモラハラでした(ウーマンエキサイト編集部)