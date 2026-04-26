俳優・堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第3話が、26日に放送された。俳優・山田裕貴（35）が演じる宮下涼の過去や交通事故の真相が明かされた。＜以下、ネタバレあり＞同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと出会い、弱小