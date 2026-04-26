クラスで一番足が遅いメガネ男子。クラス対抗リレーに立候補したワケは？▶▶この作品を最初から読む毎朝髪を整え、アイプチで二重をつくり、お昼ご飯は人目を気にして少なめで我慢。周りからどう見られるかを気にするあまり、生きづらさを感じている中学生の近藤。そんな彼女の前の席にいるのは、寝ぐせのまま登校し、お昼はバゲットにジャムをつけて頬張るマイペースな同級生・高橋です。正反対の二人ですが、あるハプ