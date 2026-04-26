エールディヴィジ 25/26の第31節 エクセルシオールとユトレヒトの試合が、4月26日19:15にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。 エクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラ