現地４月26日に開催されるFAカップ準決勝で、田中碧を擁するリーズは、チェルシーと聖地ウェンブリーで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、田中が名を連ねた。昨季は主力としてプレミアリーグ昇格に貢献した日本代表MFだが、今季は思うように先発機会を得られず。１月下旬から３月中旬にかけては、リーグ戦で途中出場の機会さえ訪れず、まさかの７試合連続で出番なしとなった。それでも、３月21日の