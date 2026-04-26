SixTONESの松村北斗さん（30）が、7月スタートの日本テレビ系ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜よる9時放送）で、主演することが発表されました。松村さんが演じるのは、会社員の主人公・雪村爽太。25年間、一人の女性を思い、気づかれないように陰から見守り、時に偶然を装いながら、そばに居続けます。そんな爽太の日常が、彼女と接点を持ったことからスリリングに動き始める、“愛”と“執着”のはざまを描いたラブサス