本格的な春の到来に伴い、中国各地ではたくさんの人が花を見に出かけるようになり、花見人気が高まり続けている。中国国営メディアは人気を受けて、春の旅行目的地が多様化し、多くの新業態が登場して「春の経済」も活況を呈していると伝えた。中国網が紹介した共産党機関紙・人民日報の電子版の記事によると、河南省洛陽市では市内の至る所でボタンの花が咲き、ボタンの香りが漂っている。市内各地にあるボタン観賞園では数百種類