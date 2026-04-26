「オールガールズクラシック・Ｇ１」（２６日、松戸）最終日１２Ｒの決勝は佐藤水菜（神奈川）が完全優勝を飾り、賞金１２００万円（副賞込み）を獲得した。５着に敗れた尾崎睦（４１）＝神奈川・１０８期・Ｌ１＝は「サトミナ（佐藤）に好き放題やられましたね」と悔やしさをあらわにした。レースについては「（正攻法の鈴木）奈央ちゃんを切るのが中途半端でした。あれで全体のスピードが上がらなくなって、スプリントみた