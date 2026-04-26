「ユニコーンＳ・Ｇ３」（５月２日、京都）サウジアラビア遠征からの帰国初戦に臨むケイアイアギト。当初はＵＡＥダービーを予定していたが、緊迫した中東情勢を受けて自重。その後は、ここを目標に調整されてきた。美浦Ｗでの１週前追い切りの動きを見て、加藤征師は「十分な動きだった。この距離なら自分のペースで走れるし、舞台は合うと思う」と好感触。強敵不在なら負けられない。ここまで３戦２勝、２着１回とまだ底を