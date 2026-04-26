大相撲の春巡業が２６日、埼玉県の入間市市民体育館で行われ、３月２９日の伊勢神宮奉納相撲を皮切りに、２７会場で開催された全日程が終了した。豊昇龍（２６）＝立浪＝は皆勤し、横綱の勤めを果たした。「長い巡業でケガなく無事に終わることができた。明日は番付発表だし、５月場所の稽古を頑張ります」と夏場所（５月１０日初日、両国国技館）に視線を向けた。連日多くのファンが来場した巡業。「しっかり稽古もしたし、