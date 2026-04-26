【シャトレーゼ】で差し入れを探すなら「話題の新作」をチェックしてみて。個包装のスイーツ風パンが登場しています。チーズ好きにはたまらないリッチな仕上がりで、ご褒美ついでのティータイムのお供にもぴったり。今回は一度は食べたくなりそうな新作パンをご紹介します。 生地に厚みのある「クレームドフロマージュ」 @mame48goさんが「最近話題になっている」と語るこちら。コ