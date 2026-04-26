約半世紀ぶりに人間を月周回軌道に送り込んだアルテミスIIミッションが成功し、NASAは月面に人間を長期滞在させる計画を進めています。人間が月で生活する上で克服しなくてはいけない課題について、イギリスのサウスウェールズ大学で生理学および生化学教授を務めるダミアン・ベイリー氏が解説しました。The unseen challenges of life on the Moonhttps://theconversation.com/the-unseen-challenges-of-life-on-the-moon-2733701