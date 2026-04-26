東方神起が２６日、神奈川・日産スタジアムで日本デビュー２０周年を締めくくるスペシャルライブ「東方神起２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥＩＮＮＩＳＳＡＮＳＴＡＤＩＵＭ〜ＲＥＤＯＣＥＡＮ〜」を開催した。海外アーティストでは、史上初となる３度目の同所での公演に２日間で１３万人にＢｉｇｅａｓｔ（ファンの総称）が集結。唯一無二のパフォーマンスで、これまでの感謝を届けた。日本デビュー２