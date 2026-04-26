東方神起が26日、3度目となる横浜市・日産スタジアム公演「RED OCEAN」2日目公演を開催した。海外アーティスト史上最多となる3度目の同所での公演で「どうして君を好きになってしまったんだろう？」「Somebody To Love」などの人気曲を中心に全31曲を披露。2日間で13万人のファンを熱狂させ、日本デビュー20周年イヤーを締めくくった。円熟味を増したパフォーマンスで、赤く染まった会場を揺らした。オープニングは外周ステージか