NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第16回「覚悟の比叡山」では、藤吉郎（池松壮亮）と明智光秀（要潤）による比叡山延暦寺の焼き討ち、さらに弥助（上川周作）ととも（宮澤エマ）の幼い息子・万丸（小時田咲空）が“人質”として引き渡されるといった、緊迫したシーンが続く。 参考：足利義昭ほど性格が変わる人物はいない？『豊臣兄弟！』尾上右近と歴代大河キャスト比較 浅井の家臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を任せ