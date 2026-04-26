女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。セミのワンダー・オブ・スターダム王者の小波は羽南の挑戦を受けた。小波は右腕を徹底して痛めつける。脇固め。ボディープレスで反撃も関節技にいくと逆に小波の羽折固めに苦しむ。徐々に羽南が盛り返す、アッパーカット、ハイキックも小波は同じくハイキックでダウン。エルボー合戦で羽南が打ち勝つも、小波が裸絞めで逆転する