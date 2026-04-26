女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。メインのワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥を挑戦者の玖麗さやかが倒し、2年4カ月のキャリアで新王者となった。いきなり場外に出ると上谷はチェーンを持ち出し、玖麗の首にかけてコーナーで絞首刑。その後、息を吹き返した玖麗が上谷を投げたが、上谷のブロックバスターに苦戦した。10分すぎ、エプロンで玖麗が反撃。