男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（３４）＝リーニン＝が２６日、自身のＸを更新し、「２時間４分台、５分台、学生の６分台で喜んでいる場合ではないですね！ボストンマラソンの結果を含めても危機感を感じる。結果を見れば明らかに、日本だけではなく海外視点のトレーニングと環境はマスト」とつづった。２６日に行われたロンドン・マラソンで男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が１時間５９分３０秒の世界新記録をマー