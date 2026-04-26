「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で争われた。決勝は２５年世界選手権９０キロ級決勝と同一カードになり、同銀メダルの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が、同金メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝を撃破し、初優勝を飾った。同階級の無差別Ｖは、１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶり。２８年ロサンゼルス五輪の代表切符を争うライバルへの連敗を「３」で止めた。田嶋が崖っぷち