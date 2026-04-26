飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２６日、３日目の予選が行われた。村瀬月乃丞（２３＝飯塚）は、湿走路の７Ｒで２着。１周３コーナーで一度はトップに立つも、４周回にレジェンド高橋貢にかわされ２番手に。それでも必死に前を追って番手を死守した。「最近の雨セッティングにして、雨の感じも良くなってきていますね。内、内の走路なら乗りやすい。晴れも最近の中では一番いい。いい状態が