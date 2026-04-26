女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。ゴッデス・オブ・スターダム王者の琉悪夏、刀羅ナツコ組はAZM、天咲光由組の挑戦を受けた。場外戦でHATE軍が優位に進め、連係やパワーでも王者組の前に苦戦する。10分すぎ、天咲が刀羅を間接技で絞め上げる。15分すぎ、DDT、天聖でカバーにいくが琉悪夏がカット。AZMも援護するが、ともにダウン。王者組はダブルでダイビングボデ