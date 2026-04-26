高校野球の春季愛知大会は26日、準々決勝4試合が行われた。ベスト4に“私学4強”から3校が名乗りを上げた。準決勝は29日に行われる。東邦は緊迫した投手戦を制し、星城を1―0で破った。左腕・西村拓海（3年）が散発4安打、8三振を奪う一方で、わずか1四球の制球力で完封した。星城も浜田克人（3年）が5安打1失点と好投したが、及ばなかった。享栄は中盤の集中打で、豊川を5―4で制した。5回に敵失も絡めて4安打とスクイズで