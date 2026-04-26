「住民税非課税世帯」に該当すれば、介護保険料負担の軽減や医療費負担の軽減をはじめとした、さまざまな優遇措置が受けられます。そんな中、昨今の物価高で、パートやアルバイトで少し家計を補いたいと考える方も多いのではないでしょうか。ここで気になるのが、「いくらまでなら、働いても住民税を非課税のままでいられるのか？」という点です。今回は、扶養家族ありの世帯で年金を受け取りながら働く場合の住民税非課税となるボ