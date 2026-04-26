効率的な貯蓄や家事負担の軽減を目的に実家生活を選択しつつも、家族との距離感や一人の時間の確保に頭を悩ませる若者は少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、静岡県掛川市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。この記事の執筆者： All About ニュース編