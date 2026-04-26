ガソリン代の高騰や物価上昇が続き、「旅行に行きたい気持ちはあるけれど、お財布事情を考えるとちょっと……」と足踏みしてしまう状況が続いていますよね。今回は交通費をぐっと節約！ 東京（都心）から片道ほぼ500円で、絶景や海外気分など特別な体験ができる穴場リゾートを、旅行ジャーナリストが厳選して紹介します。“安近短”でありながらプライスレスな体験で、心と体を癒しに出かけませんか？多摩湖・富士山を一望する絶景