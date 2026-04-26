ミャンマーのミン・アウン・フライン新大統領は同国首都のネピドーで25日、中国共産党中央政治局委員の王毅外交部長と会談しました。フライン大統領は習近平国家主席への祝意を伝えるよう王毅氏に依頼しました。また、フライン大統領が大統領代行から大統領に昇格した際に習主席が直ちに祝意を表明して就任式に特使を派遣したこと、さらにミャンマーの経済発展と地震後の復興を支援していることに心からの謝意を示しました。フライ