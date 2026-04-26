現在の日本映画界において、観客の涙腺を刺激する、恋愛を題材に死別という要素を扱った作品や、「余命もの」というジャンルは、いまや一つの強固なフォーマットとなっている。最近も、『セカコイ』の国内外でのヒットを成し遂げた三木孝浩監督による『君が最後に遺した歌』が公開され、さらには作家性の強い山戸結希監督が、『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』を手がけることが発表されるなど、このジャン