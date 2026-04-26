お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが２２日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、昨年に「ダブルインパクト２０２５漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平をゲストに迎えた。辻は、昨年の「キングオブコント」王者・ロングコートダディの堂前透と若手時代から親交が深いことを振り返った。辻は「堂前さんは