「ファーム・西地区、阪神４−９オリックス」（２６日、安芸市営球場）阪神はオリックスに敗北した。阪神はリリーフデー。富田、小川、マルティネス、椎葉、津田、松原でつないだが、小川が４失点、松原が３失点など精彩を欠いた。打線は栄枝が作ったチャンスから四回に１点を加えることに成功。最終回にはディベイニーの２号ソロからたたみかけ、３点を奪ったが、及ばなかった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−投