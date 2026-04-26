マラソン男子で２時間４分５５秒の日本記録を持つ大迫傑が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「２時間４分台、５分台、学生の６分台で喜んでいる場合ではないですね！ボストンマラソンの結果を含めても危機感を感じる」などと投稿した。この日行われたロンドン・マラソンの男子で、セバスチャン・サウェ（ケニア）が１時間５９分３０秒の世界記録をマークし、史上初めて２時間の壁を破って大会を２連覇した。昨年の世界