ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」は２６日、優勝戦が行われた。１号艇の瓜生正義（５０＝福岡）が４着に敗れた。インからコンマ０９のスタートを決めたものの白井英治がコンマ０２、石渡鉄兵と菊地孝平がコンマ０３の踏み込みで苦しい隊形となった。「スタートで前に行かれていたので１Ｍは握ってしまった。かかる予定だったんですけど、流れたのは技量不足でしたね」と悔しそうに１Ｍの攻