ドラゴンゲート２６日の愛知大会でオープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥（２７）がＵ―Ｔ（３２）の挑戦を退けＶ１０に成功。ＰＡＣ（３９）の持つ最多連続防衛記録「Ｖ１１」まであと１勝に迫った。良弥は昨年７月の神戸大会でＵ―Ｔを破り王座戴冠。以後抜群の安定感で防衛を積み重ね、この日Ｕ―Ｔのリベンジを迎え撃った。試合は両者の攻守が目まぐるしく入れ替わるハイスピードな攻防を展開された。良弥はＵ―Ｔ