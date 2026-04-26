◇パ・リーグ日本ハム4―9オリックス（2026年4月26日京セラD）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏（るあん＝東海大）がプロ初打点をマークした。5番でスタメン起用され、1―0の初回2死三塁でオリックス・九里から中前適時打。1ボールからの2球目を積極的に叩き「1打席目にしっかり打つことを毎試合、心掛けている」と振り返った。