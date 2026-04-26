[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]2009年早生まれの左サイドのスペシャリストが、U-17日本代表初招集でAFC U17アジア杯メンバーに滑り込んだ。名古屋グランパスU-18のMF白男川羚斗(3年)は2023年6月のU-15日本代表以来の代表復帰。待ちに待った大抜擢に「自分の左足はアジアで一番だと自分では思っているので、そこをどれくらいアジアで見せられるかが楽しみ」と大いに燃えている。事前キャンプ地へ