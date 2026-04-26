[4.26 ラ・リーガ第32節](Estadio de Vallecas)※21:00開始<出場メンバー>[ラージョ]先発GK 1 ダニエル・カルデナスDF 2 アンドレイ・ラティウDF 3 ペップ・チャバリアDF 24 フロリアン・ルジューヌDF 32 ノーベル・メンディMF 6 パテ・シスMF 7 イシMF 17 ウナイ・ロペスFW 10 セルヒオ・カメージョFW 12 イリアス・アコーマックFW 14 カルロス・マルティン控えGK 30 フアンペ・ギルDF 16 アブドゥル・ムミンDF 20 イバン・