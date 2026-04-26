競泳選手の池江璃花子（25）が4月24日、Instagramを更新。自身の近影を投稿した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「今日は休日…ではなくお仕事」と投稿されたのは、ソファーに座りカメラに向かってほほ笑む私服姿の入江の写真。ブラウンのジャケットにブラックデニムを着用し、スポーティーなコーデ