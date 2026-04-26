ソフトバンクやメジャーでプレーし、現在BC栃木の川崎宗則（44）は4月22日、Instagramを更新。歯のメンテナンスのため歯科医院を訪れたことを報告した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「小豆畑歯科にて！」と題して川崎氏が公開したのは、口を大きく開けて歯のメンテナンスを受ける自身の