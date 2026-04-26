新生活が始まると、気分の切り替えに髪型も変えたくなるもの。定番かつトレンドのボブを選ぶなら、それに合わせてカラーにもこだわってみませんか。白髪が気になりがちな40・50代の場合、白髪を「隠す」イメージで染毛力の高いメニューから選ぶ人もいますが、今回オススメしたいのはあえて「活かす」方向性。今の髪だからこそ挑戦できる技法で、ボブの鮮度を上げてみませんか？ 白髪に馴染む明るさをプラス