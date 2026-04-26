女優で歌手のすみれが26日、自身のインスタグラムを更新。斬新なコーデが反響を呼んでいる。 【写真】後ろどうなってるの？ こんがり肌が全開状態 すみれはデニム姿のカジュアルなスタイルで街角に立つ姿をアップし、「ヘアは @natsuki_ally & @log_ryotakahashi」とだけつづった。髪にしか触れていないが、驚かせたのは細いひものホルターネックタイプの白のトップス。後ろは腰の少し上あたりで結んだひも