【セリエA】パルマ 1−0 ピサ（日本時間4月25日／エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶の「人外すぎる頭セーブ」（実際の様子）パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、至近距離からのボレーシュートをなんと頭でストップ。ファンが驚愕している。日本時間4月25日のセリエA第34節で、パルマはピサと対戦。1−0でウノゼロ勝利を収め、4試合を残して2シーズン連続でのセリエA残留を決めた。怪我から復帰後は6試合連続ス