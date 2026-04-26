そっくりな自爆ドローンたちの源流は夜空に響く不気味な甲高いピストンエンジン音。都市やインフラに突入する自爆ドローンは、比較的低速のため動画でも捉えられやすく、今や現代戦を象徴する存在となりました。なかでも注目されているのが、イラン製の「シャヘド136」です。ロシアはこれを「ゲラン2」として量産し、さらにアメリカも類似コンセプトの「LUCAS」を運用し始めています。【似てる…】各国のデルタ翼自爆ドローンを