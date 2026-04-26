2026年4月10日〜12日に千葉県・幕張メッセ開催された「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」。オートモビルカウンシルといえば、多くの人が憧れたヘリテージカーを扱うショップが出展。クルマにはプライスタグがついていて、その場で展示されるクルマを購入することができるのが特徴でした。現在ではヘリテージカーだけでなく最新モデル（イベントではモダンカーと表現されています）も展示され、他にも絵画やアパレルの展示・販売、ライブの