北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、任意の聴取を受けている男性職員の自宅に、警察が家宅捜索に入りました。（山岡記者）「閑静な住宅街です。防護服を着た捜査員が多数確認できます」警察が家宅捜索に入ったのは、旭川市の旭山動物園に勤める30代の男性職員の自宅です。捜査関係者によりますと、先月下旬ごろから、男性の妻と連絡がつかなくなっていて、警察が男性から任意で事情を聞いているというこ