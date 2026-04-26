俳優の仲里依紗さんは4月26日、自身のInstagramを更新。ギャル姿を披露しました。【写真】仲里依紗、ギャル姿できぃーちゃんとのツーショット！「爆ギャルみみちゃん誕生」仲里さんは「ギャル上等 Meka up @kyiiripu.friedegg きぃちゃんにあえたらぶ」とつづり、5枚の写真を投稿。Netflixにて配信された恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演した、きぃーちゃんこときぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんによって施されたギャルメイ