電気代が高騰する昨今、なるべく節電したいというのは誰もが思うところ。炊飯器の「保温機能」を利用している家庭も多いと思いますが、実は保温機能はかなり電気代がかかるのをご存じでしょうか？ 本記事では炊飯器の保温機能について解説していきます。A.炊飯器の保温機能は電気代がかさむうえに、ご飯の味も落ちてしまうので、なるべく賢く使うようにしましょう炊飯器（5.5合炊き・IH式）の保温にかかる消費電力は、1時間あたり