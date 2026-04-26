◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）単独首位で出た米沢蓮（26＝LANDCARRY）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算23アンダーで並んだ宋永漢（34＝韓国）とのプレーオフを制した。24年横浜ミナト・チャンピオンシップ以来2年ぶりのツアー3勝目を挙げ、優勝賞金4000万円を獲得した。逃げ切りのシナリオがもろくも崩れた。2打リードで迎えた17番、ティーショットを大き